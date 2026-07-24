Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi не станет удалять скандальную рекламу о жарке лука, где потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила телерадиокомпания ERR.
— Реклама уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять? — высказался исполнительный директор компании Кармо Аксель.
В то же время он сказал, что рекламный постер не был направлен против «какой-либо проживающей в Эстонии национальности». Также Аксель заявил, что не знал о существовании негативного значения эстонского слова «лук».
Ранее в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с луком. На постере двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Под картинкой была надпись: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Потребители увидели в этом попытку посеять межнациональную рознь, потому что луковицами в республике пренебрежительно называют русскоязычных жителей.
7 июля директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что страны Прибалтики ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей.