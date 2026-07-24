В Латвии запретили исполнять на радио песни «подсанкционных» авторов

Латвийский парламент запретил радиостанциям проигрывать песни «подсанкционных» авторов. Под действие нормы попали сразу восемь произведений Раймонда Паулса, известного лытышского композитора, пишет Delfi.lv.
Восемь песен Паулса попали под запрет из-за того, что их исполняли попавшие под санкции российские певцы.
Во вторник парламент Латвии во втором чтении проголосовал за предложение депутата Артурса Бутанса закрепить в Законе об электронных СМИ норму, исключающую трансляцию музыки лиц, находящихся под санкциями, передает Delfi.lv.
«Как это возможно? Партия “Национальное объединение” исключает из репертуара восемь песен маэстро», — прокомментировал ограничения оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.
Депутат Чеслав Батня из партии «Объединенный список» заявил, что запрет на исполнение музыки Паулса действует в случае, если сам автор находится под санкциями.
Накануне ЕС ввел 21-й пакет санкций против России. В числе физических лиц, попавших под ограничения, — певец и композитор Александр Маршал.