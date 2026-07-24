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Количество нападений животных на волгоградцев выросло на 8,4%

Показатели укусов и ослюнений жителей региона выросло с начала 2026 года превысило среднемноголетний уровень.

С начала текущего года медики региона фиксируют рост количества обращений граждан по поводу укусов или ослюнения животными, сообщает Роспотребнадзор по Волгоградской области.

Так, с укусами животных за полгода в клиники пришли 5 780 жителей региона. Эта цифра превышает среднемноголетние значения на 8,4%. При этом ни в конце прошлого года, ни в истекший период 2026 случаев инфицирования волгоградцев бешенством не зафиксировано. Однако специалисты напоминают тем, кто имеет домашних питомцев о необходимости регулярно вакцинировать их от бешенства и соблюдать правила предосторожности при встрече с бездомными или дикими животными.

Ранее специалисты также предупредили волгоградцев о возможном нашествии комаров в конце июля и начале августа.

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