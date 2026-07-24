Количество нападений животных на волгоградцев выросло на 8,4%

Так, с укусами животных за полгода в клиники пришли 5 780 жителей региона. Эта цифра превышает среднемноголетние значения на 8,4%. При этом ни в конце прошлого года, ни в истекший период 2026 случаев инфицирования волгоградцев бешенством не зафиксировано. Однако специалисты напоминают тем, кто имеет домашних питомцев о необходимости регулярно вакцинировать их от бешенства и соблюдать правила предосторожности при встрече с бездомными или дикими животными.