Протесты после отставки Федорова охватили 11 городов Украины

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский не планирует возвращать Федорова на пост. Его отставка была связана в том числе с разногласиями с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Бывший глава Минобороны Украины выступал за его замену. Позже и Сырский был уволен с должности.