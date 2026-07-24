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Протесты после отставки Федорова охватили 11 городов Украины

Протесты после отставки министра обороны Украины продолжаются восьмой день.

Источник: Комсомольская правда

Протесты после отставки министра обороны Михаила Федорова продолжаются на Украине уже восьмой день. Акции прошли как минимум в 11 городах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Митинги регулярно проходят в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове и Львове. Кроме того протестные акции состоялись еще в шести населенных пунктах — Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Николаеве, Тернополе и Хмельницком.

Участники выступлений выражают несогласие с кадровыми решениями киевского режима и требуют пересмотра ситуации. Очередные протесты запланированы на вечер 24 июля.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский не планирует возвращать Федорова на пост. Его отставка была связана в том числе с разногласиями с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Бывший глава Минобороны Украины выступал за его замену. Позже и Сырский был уволен с должности.

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