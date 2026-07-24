В Абхазии отключено электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС

Абхазия столкнулась с масштабным отключением электроэнергии из-за аварии на Ингурской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики.
«Республика Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС», — следует из сообщения ведомства.
В Минэнерго отметили, что специалисты уже приступили к восстановлению работы энергосистемы. Причины аварии и сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в нескольких городах Грузии зафиксирован масштабный сбой электроснабжения, связанный с работой столичной энергетической компании. Без света остались Тбилиси и Батуми. Причины ЧП на данный момент остаются невыясненными.