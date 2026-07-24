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Масштабное отключение света в Грузии: без электричества остались почти все города, включая Тбилиси

Масштабное отключение света в Грузии оставило без электричества почти все города.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение практически полностью отключено по всей Грузии, включая столицу. На данный момент причины происшествия не установлены.

По данным местных СМИ, отключение электроэнергии затронуло значительную часть Грузии, в том числе Тбилиси. Пользователи соцсетей из разных регионов страны также подтверждают отсутствие света.

РИА Новости информирует, что в Батуми, Гурии, Самегрело, Рачи и Душети отключилось электричество. В Тбилиси на центральных магистралях перестали функционировать светофоры и системы уличного освещения.

Как сообщает издание Bm.ge, отключение электроэнергии произошло примерно в 00:15 по местному времени. В компании Telmico отдельно уточнили, что речь идет о крупном системном сбое.

Как сообщил ТАСС источник в диспетчерских службах, отключение электричества в Грузии никак не сказалось на авиасообщении.

Тем временем в Абхазии из-за аварии на ИнгурГЭ также было отключено электричество.

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