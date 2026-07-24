Масштабное отключение света в Грузии: без электричества остались почти все города, включая Тбилиси

Электроснабжение практически полностью отключено по всей Грузии, включая столицу. На данный момент причины происшествия не установлены.
По данным местных СМИ, отключение электроэнергии затронуло значительную часть Грузии, в том числе Тбилиси. Пользователи соцсетей из разных регионов страны также подтверждают отсутствие света.
РИА Новости информирует, что в Батуми, Гурии, Самегрело, Рачи и Душети отключилось электричество. В Тбилиси на центральных магистралях перестали функционировать светофоры и системы уличного освещения.
Как сообщает издание Bm.ge, отключение электроэнергии произошло примерно в 00:15 по местному времени. В компании Telmico отдельно уточнили, что речь идет о крупном системном сбое.
Как сообщил ТАСС источник в диспетчерских службах, отключение электричества в Грузии никак не сказалось на авиасообщении.
Тем временем в Абхазии из-за аварии на ИнгурГЭ также было отключено электричество.