Почти 10 млн долга погасили волгоградские строители из-за ареста машины

Предприятие задолжало юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям около восьми миллионов рублей. А исполнительский сбор по эти делам превысил сумму в 1,5 миллиона рублей. Таким образом, стройкомпания накопила долгов почти на 10 миллионов. Исполнять свои обязательства должники не торопились, а потому приставы арестовали счета предприятия и наложили запрет на регистрационные действия с имуществом и транспортом предприятия.