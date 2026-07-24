Почти 10 млн долга погасили волгоградские строители из-за ареста машины

В областном центре приставы арестом всего одного автомобиля вынудили строительную компанию оплатить внушительные долги, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.
Предприятие задолжало юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям около восьми миллионов рублей. А исполнительский сбор по эти делам превысил сумму в 1,5 миллиона рублей. Таким образом, стройкомпания накопила долгов почти на 10 миллионов. Исполнять свои обязательства должники не торопились, а потому приставы арестовали счета предприятия и наложили запрет на регистрационные действия с имуществом и транспортом предприятия.
Однако заставить предприятие выплатить все долги удалось арестом всего лишь одного авто. Приставы обнаружили кроссовер HAVAL F7, числившийся за строителями, и изъяли его. Сразу после этого предприятие погасило свои долги, включая исполнительский сбор.
А ранее арест седана бизнес-класса заставила еще одного волгоградца закрыть все накопленные штрафы за нарушение ПДД.