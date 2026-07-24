24 июля в календаре: мeждунapoдный дeнь зaбoты o ceбe, день флориста и кофе

Какой сегодня праздник.
Международный день заботы о себе День рождения растворимого кофе День памяти святой равноапостольной княгини Ольги День заглядывания в будущее День флориста День кадастрового инженера День забвения Праздник иконы Божией Матери Рудненской Ратьковской Праздник иконы Божией Матери Оковецкой Праздник Борколабовской иконы Божией Матери Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной.
Именины.
Аркадий, Елена, Лев, Ольга.
Ольга Страдница.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру. По преданию, Ольга была женой киевского князя Игоря. Уже при первой встрече Ольги и Игоря проявился благочестивый нрав будущей святой: молодой князь, увидев прекрасную девушку, воспылал к ней страстью и стал склонять к греху, но она устыдила его. Когда Игорю пришла пора жениться, он твердо решил взять в жены только Ольгу.
Вскоре после того, как у Ольги и Игоря появился сын Святослав, князя убили древляне, с которых он собирал подати. Когда правитель древлян Мал предложил Ольге вступить с ним в брак, княгиня сделал вид, что согласна, хитростью заманила в Киев два посольства древлян и всех предала мучительной смерти. После этого она приказала сжечь столицу древлян — город Искоростень, а его жителей либо убить, либо продать в рабство.
Наряду с этой легендой, повествующей одновременно о жестоких нравах того времени и о верности Ольги памяти мужа, летописи дают свидетельства того, что княгиня проводила свое время в заботах по устроению политической и хозяйственной жизни страны. «И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов», — говорится в житии.
На примере Византийской империи Ольга знала, что для благополучия народа необходимо заниматься также устроением религиозной, духовной жизни. Княгиня отправилась в Константинополь, чтобы посмотреть на церковную службу и убедиться в праведности христианской веры. Там она пришла к решению стать христианкой и приняла крещение с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами и богослужебными книгами; многих сородичей святительница обратила в Христову веру, положила на Руси начало особенного почитания Пресвятой Троицы.
Однако сын самой Ольги, Святослав, не желал принимать крещение, а жил по языческим законам. В его правление язычество процветало и во всей Руси, несмотря на старания Ольги. Впрочем, это не мешало княгине учить внуков, детей Святослава, христианской вере, хотя крестить их она остерегалась, боясь гнева сына. После кончины Ольги ее дело продолжил внук — князь Владимир, будущий креститель Руси, известный в русских былинах как Владимир Красное Солнышко. В его правление началось почитание Ольги как святой.
Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес — по грибы и по ягоды. «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть», — говорили люди. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. «Ольга — на поле подмога», — верили люди.
Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. «Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск», — так образно описывали в народе это природное явление. Также подмечали: резкий гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню.
События.
1374 год — основан город Вятка, ныне — Киров.
1790 год — во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю.
1851 год — в Англии отменен налог на окна.
1938 год — день рождения растворимого кофе — на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе.
1945 год — во время Потсдамской конференции Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину о создании в США нового сверхмощного «супер-оружия».
1956 год — основан наукоград Дубна.
1956 год — первому наукограду России — Обнинску — присвоен статус города.
1959 год — в Москве открылась первая в СССР Американская национальная выставка.
1987 год — корпорация IBM представила операционную систему «DOS» 3.3.
1990 год — в СССР отменены все введённые пять лет назад ограничения на продажу алкоголя.
1991 год — Индия заявила об отходе от планирования экономики.
1993 год — опубликовано сообщение Центробанка России о прекращении оборота купюр советского образца и их обмене в установленный срок.
2009 год — катастрофа Ил-62 в Мешхеде.
2019 год — Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании.
2023 год — Илон Маск переименовал социальную сеть Twitter (18+) в X (18+).
2025 год — катастрофа Ан-24 под Тындой, погибли все 48 человек на борту.
В этот день родились.
Симон Боливар (1783 — 1830 г.), венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы.
Александр Дюма (1802 — 1870 г.), французский писатель и драматург.
Николай Чернышевский (1828 — 1889 г.), русский писатель, философ, литературный критик, революционный демократ.
Альфонс Муха (1860 — 1939 г.), чешский живописец, театральный художник, иллюстратор.
Эдвард Бенсон (1867 — 1940 г.), английский писатель.
Николай Гриценко (1912 — 1979 г.), советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Билли Тейлор (1921 — 2010 г.), американский пианист-виртуоз и композитор.
Ирина Мирошниченко (1942 — 2023 г.), советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка РСФСР.
Гас Ван Сент (1952 г.), американский кинорежиссер, писатель, фотограф.
Шавкат Мирзиёев (1957 г.), узбекский политик и государственный деятель, президент Узбекистана.
Дженнифер Лопес (1969 г.), американская актриса, певица, танцовщица, модельер.
Народные приметы.
Трескучий гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню. Раннее опадание листвы у деревьев (береза, клен, осина) — к ранней осени. Пиявки на поверхность воды поднялись — к сильному ветру, к буре. Пчелы утром «играют» — к вёдру. Бурундук перед хорошей погодой квохчет, клохчет. Гусеницы соснового шелкопряда прячутся — к ненастью. Карп днем или на вечерней заре игриво плещется на поверхности воды, выпрыгивая у зарослей камышей или на быстрине, — к вёдру. Паук сидит неподвижно в середине паутины — к дождю. Созвездие Большой Медведицы расположено низко — к позднему листопаду. Большая Медведица яркая, хорошо видна — к удачной охоте на медведей. Много росы в огороде — к неурожаю помидоров. Солнечный, жаркий день — к хорошему урожаю зерновых. Вечером много комаров — к урожаю ягод. Мошкара кишит — осенью будет много грибов. Принято было ходить днем в лес, собирать малину, из которой варили вкусное и полезное варенье на зиму. Гром гремит — на следующий день будет хорошая рыбалка. Если день является постным — клев будет особенно хорошим.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.