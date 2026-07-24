24 июля в календаре: мeждунapoдный дeнь зaбoты o ceбe, день флориста и кофе

Трескучий гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню. Раннее опадание листвы у деревьев (береза, клен, осина) — к ранней осени. Пиявки на поверхность воды поднялись — к сильному ветру, к буре. Пчелы утром «играют» — к вёдру. Бурундук перед хорошей погодой квохчет, клохчет. Гусеницы соснового шелкопряда прячутся — к ненастью. Карп днем или на вечерней заре игриво плещется на поверхности воды, выпрыгивая у зарослей камышей или на быстрине, — к вёдру. Паук сидит неподвижно в середине паутины — к дождю. Созвездие Большой Медведицы расположено низко — к позднему листопаду. Большая Медведица яркая, хорошо видна — к удачной охоте на медведей. Много росы в огороде — к неурожаю помидоров. Солнечный, жаркий день — к хорошему урожаю зерновых. Вечером много комаров — к урожаю ягод. Мошкара кишит — осенью будет много грибов. Принято было ходить днем в лес, собирать малину, из которой варили вкусное и полезное варенье на зиму. Гром гремит — на следующий день будет хорошая рыбалка. Если день является постным — клев будет особенно хорошим.