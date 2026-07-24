Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электричества

18 апреля в столице ФРГ, Берлине, произошли перебои с электричеством, без света остались более 1,3 тысячи домохозяйств. Проблемы начались еще днем. В районе Мариенфельд электричество отключилось после 16:00 (17:00 по московскому времени) и отсутствовало почти два часа.