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Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электричества

Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения. По информации местных СМИ, блэкаут распространяется на большую часть республики, включая столицу.

Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения. По информации местных СМИ, блэкаут распространяется на большую часть республики, включая столицу.

В социальных сетях пользователи почти со всех уголков страны также сообщают об отключении электричества.

Так, об отключении электроэнергии написали жители Батуми, Рача, Самегрело, региона Гурия, Душети (около Военно-Грузинской дороги). В Тбилиси на центральных улицах не работают светофоры и уличное освещение.

Причины масштабного сбоя пока неизвестны. В СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции. В Службе по неотложной помощи не владеют информацией, передает РИА Новости.

17 июля масштабный блэкаут произошел в Бишкеке и других регионах Киргизии. Сбой также случился в ряде населенных пунктов Нарынской и Чуйской областей.

18 апреля в столице ФРГ, Берлине, произошли перебои с электричеством, без света остались более 1,3 тысячи домохозяйств. Проблемы начались еще днем. В районе Мариенфельд электричество отключилось после 16:00 (17:00 по московскому времени) и отсутствовало почти два часа.