Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электричества

Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения. По информации местных СМИ, блэкаут распространяется на большую часть республики, включая столицу.
В социальных сетях пользователи почти со всех уголков страны также сообщают об отключении электричества.
Так, об отключении электроэнергии написали жители Батуми, Рача, Самегрело, региона Гурия, Душети (около Военно-Грузинской дороги). В Тбилиси на центральных улицах не работают светофоры и уличное освещение.
Причины масштабного сбоя пока неизвестны. В СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции. В Службе по неотложной помощи не владеют информацией, передает РИА Новости.
17 июля масштабный блэкаут произошел в Бишкеке и других регионах Киргизии. Сбой также случился в ряде населенных пунктов Нарынской и Чуйской областей.
18 апреля в столице ФРГ, Берлине, произошли перебои с электричеством, без света остались более 1,3 тысячи домохозяйств. Проблемы начались еще днем. В районе Мариенфельд электричество отключилось после 16:00 (17:00 по московскому времени) и отсутствовало почти два часа.