Два китайских танкера смогли отплыть из Саудовской Аравии, несмотря на хуситов

Несмотря на запрет хуситов, китайские танкеры Cosnew Lake и Xin Long Yang покинули порт Янбу в Саудовской Аравии и прошли через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные судовых трекеров.
Согласно данным приложения Marinetraffic, танкер Cosnew Lake (флаг Гонконга) покинул порт Янбу вечером в понедельник — как раз в тот момент, когда хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов. Сейчас, по данным навигационной карты, судно находится в Аденском заливе и следует в направлении Сомали. Аналогичный маршрут держит и танкер Xin Long Yang под флагом Сингапура.
По данным VesselFinder, курс обоих танкеров проложен в Китай, где зарегистрирован их собственник.
20 июля хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.