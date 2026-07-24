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Два китайских танкера смогли отплыть из Саудовской Аравии, несмотря на хуситов

Танкер Cosnew Lake по флагом Гонконга покинул порт Янбу вечером в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на запрет хуситов, китайские танкеры Cosnew Lake и Xin Long Yang покинули порт Янбу в Саудовской Аравии и прошли через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные судовых трекеров.

Согласно данным приложения Marinetraffic, танкер Cosnew Lake (флаг Гонконга) покинул порт Янбу вечером в понедельник — как раз в тот момент, когда хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов. Сейчас, по данным навигационной карты, судно находится в Аденском заливе и следует в направлении Сомали. Аналогичный маршрут держит и танкер Xin Long Yang под флагом Сингапура.

По данным VesselFinder, курс обоих танкеров проложен в Китай, где зарегистрирован их собственник.

20 июля хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

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