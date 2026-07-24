На российских морских курортах ожидаются волны под 2 м

Она добавила, что в дневное время вдоль побережья Анапы и Магри есть опасность формирования смерчей. На Азовском и Каспийском морях тоже прогнозируются сильные волны — до 1, 5 м. По словам синоптика, такие волны в России — явление нередкое, но в основном они бывают в переходные периоды и зимой. Впрочем, и летом, в условиях сильного ветра, не исключены.