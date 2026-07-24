На российских морских курортах ожидаются волны под 2 м

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сильные волны прогнозируются в пятницу на российских морских курортах, в Черном море в районе Сочи волны могут вырасти почти до 2 м, а в Каспийском и Азовском — до 1, 5 м. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«В Сочи на море зыбь от юго-запада 1,3−1,8 метра. Предупреждение действует с 8 до 18 часов 24 июля. Завтра там грозы, местами порывы юго-восточного ветра 12−14 м/с», — сказала Макарова.
Она добавила, что в дневное время вдоль побережья Анапы и Магри есть опасность формирования смерчей. На Азовском и Каспийском морях тоже прогнозируются сильные волны — до 1, 5 м. По словам синоптика, такие волны в России — явление нередкое, но в основном они бывают в переходные периоды и зимой. Впрочем, и летом, в условиях сильного ветра, не исключены.