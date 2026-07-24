Глава FIDE Дворкович временно покинул свой пост из-за санкций ЕС

54-летний господин Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В 2022 году его переизбрали на этот пост. В Евросоюзе решение о введении санкций обосновали тем, что Аркадий Дворкович публично выступал в поддержку интеграции Крыма и новых территорий в состав РФ. Также в ведомстве обратили внимание, что Федерация шахмат России, где господин Дворкович состоит в попечительском совете, проводит соревнования на этих территориях.