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Актриса Олеся Судзиловская опубликовала фото в бикини

Актриса Олеся Судзиловская показала на своей странице в социальной сети фигуру в купальнике.

Актриса Олеся Судзиловская показала на своей странице в социальной сети фигуру в купальнике.

Она запечатлелась в бикини перед зеркалом. Артистка рассказала, что сейчас отдыхает в Абхазии.

— Обычно мы говорим о красоте, моде, здоровье, а сегодня сделаем небольшой выходной и просто поднимем друг другу настроение, — подписала пост звезда.

Пользователи написали Судзиловской множество комплиментов: «Выглядите потрясающе»; «Фантастическая женщина»; «Богиня красоты»; «Афродита».

Актриса рассказывала, что 12 лет занималась художественной гимнастикой, благодаря которой у нее выработалась дисциплина. Она тренируется почти каждый день ради стройной фигуры.

Ранее Олеся Судзиловская разместила в соцсети фотографию с супругом и двумя сыновьями. Она поделилась снимками с их редкого семейного выхода в свет. Знаменитость рассказывала, что мальчики избегают публичности. Ее старшему наследнику Артему 17 лет, а младшему сыну Майку 10 лет.

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