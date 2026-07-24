«Марихолодмаш» выкупил Борский завод торгового оборудования

Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что сделка не предполагает дополнительных вложений в бизнес БЗТО: пока это не требуется. Приобрести компанию «Марихолодмаш», по его словам, решил для усиления позиций в тендерах сетей на покупку оборудования. БЗТО специализируется на выпуске так называемого сухого оборудования — например, стеллажей, занимая около 50% этого рынка, говорит источник «Ъ». В то же время специализация «Марихолодмаша» — именно холодильное оборудование.