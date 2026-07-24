Грузию предупредили о перебоях с водой: о каких городах идет речь

Напомним, что вечером 23 июля в Грузии произошло масштабное отключение света. Из-за ЧП без света остались почти все города, включая Батуми, Гурии, Самегрело, Рачи и Душети. При этом в грузинской столице на дорогах перестали работать светофоры и системы уличного освещения.