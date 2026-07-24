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Грузию предупредили о перебоях с водой: о каких городах идет речь

В Грузии предупредили о возможных перебоях с водой в Тбилиси на фоне блэкаута.

Источник: Комсомольская правда

Компания Georgian Water and Power предупредила о возможных перебоях с водоснабжением в Тбилиси, Рустави и Мцхета.

Всеобщее отключение электричества в Грузии привело к автоматической остановке насосных станций GWP.

В компании также заявили, что технические специалисты переведены на экстренный режим работы. Полноценная подача воды возобновится сразу после того, как насосные станции снова получат питание.

Напомним, что вечером 23 июля в Грузии произошло масштабное отключение света. Из-за ЧП без света остались почти все города, включая Батуми, Гурии, Самегрело, Рачи и Душети. При этом в грузинской столице на дорогах перестали работать светофоры и системы уличного освещения.

В свою очередь источник в диспетчерских службах сообщил, что отключение электричества в Грузии не повлияло на авиасообщение.