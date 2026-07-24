Буквально с того света вернули мужчину волгоградские врачи

В больнице имени Фишера медики спасли жизнь пациенту, у которого остановилось сердце во время медицинских процедур. Подробностями происшествия поделились в облкомздраве Волгоградской области.
Мужчина пришел в Среднеахтубинскую ЦРБ с жалобами на боль за грудиной и общую слабость. Во время электрокардиограммы у пациента остановилось сердце. Команда медиков реанимировала его и подключила к аппарату ИВЛ. А после того, как его состояние стабилизировалось, мужчину транспортировали в больницу имени Фишера. Там пациенту оперативно провели коронарное стентирование и его жизни уже ничего не угрожает.
«Как можно отблагодарить людей, которые вернули мужа жене, сына родителям? Наверно, таких слов просто не существует. Но мы хотим, чтобы эти слова прозвучали», — поблагодарила медиков супруга пациента.
Ранее в больнице имени Фишера медики спасли 35-летнего мужчину с тромбоэмболией легочной артерии — опасным состоянием, которое несет прямую угрозу жизни.