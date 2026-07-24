Буквально с того света вернули мужчину волгоградские врачи

Мужчина пришел в Среднеахтубинскую ЦРБ с жалобами на боль за грудиной и общую слабость. Во время электрокардиограммы у пациента остановилось сердце. Команда медиков реанимировала его и подключила к аппарату ИВЛ. А после того, как его состояние стабилизировалось, мужчину транспортировали в больницу имени Фишера. Там пациенту оперативно провели коронарное стентирование и его жизни уже ничего не угрожает.