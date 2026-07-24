Дело на ₽14 млрд: суд огласил обвинение экс-совладельцу «Азбуки вкуса»

В 2025 году Масловского осудили по второму делу — уже с Якубовским — о хищении $126 млн у инвесторов холдинга V.M.H.Y. Holdings. Якубовский получил 8 лет колонии, Масловский — 13,5 лет (с учетом первого приговора), еще одна фигурантка — Светлана Безрукова — 5 лет. Все осужденные вину не признали. Якубовский утверждал, что вышел из состава соучредителей V.M.H.Y. в 2014 году и не участвовал в заключении договоров с инвесторами. Масловский заявлял, что не имел отношения к бизнесу с 2011 года, когда стал сенатором, и передал долю своему сыну. В декабре 2025 года Мосгорсуд освободил их от наказания за истечением срока давности, но не освободил от выплат по искам потерпевших на сумму $53 млн. В апреле 2026 года все трое были арестованы по новому делу.