Дело на ₽14 млрд: суд огласил обвинение экс-совладельцу «Азбуки вкуса»

Пресненский суд Москвы 23 июля огласил обвинение по уголовному делу о преступном сообществе и особо крупной растрате на сумму более 14 млрд руб. По версии следствия, в этом сообществе состояли основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk, бывший совладелец ПАО «М2М Прайвет Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Павел Масловский и экс-совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз», а также бывший член совета директоров упомянутых банков Кирилл Якубовский, передает корреспондент РБК из зала суда.
Подсудимые заявили, что обвинение им не понятно и вину не признали. Адвокаты фигурантов в ходе заседания указывали на отсутствие прямых доказательств вины и неконкретность обвинения.
Защита фигурантов ходатайствовала об изменении территориальной подсудности дела. Адвокат Масловского Дмитрий Ляховецкий указал, что Пресненский суд, а также Басманный суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции ранее уже рассматривали дела в отношении фигурантов, что может поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда. Защита просила передать дело в один из районных судов Санкт-Петербурга. Суд ходатайство не удовлетворил.
По версии следствия, преступное сообщество было создано Масловским не позднее ноября 2011 года. Фигуранты организовали хищение средств кредитных организаций и коммерческих структур на сумму более 14 млрд руб. путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным компаниям.
Помимо Масловского и Якубовского, фигурантами дела являются бывший предправления «Азиатско-Тихоокеанского банка» Андрей Новиков, экс-исполняющая обязанности председателя правления «М2М прайвет банка» Инна Иванова, бывший генеральный директор ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова и экс-управляющая московским филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка Татьяна Шаблыко. В зависимости от роли им вменяется создание и участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК).
Еще двое — бывший член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор ООО «ФТК» Борис Мираков — объявлены в розыск, расследование в их отношении выделено в отдельное производство.
М2М прайвет банк был дочерним банком АТБ и лишился лицензии в декабре 2016 года, а АТБ — был отправлен на санацию в 2018 году. В то время основным акционером АТБ был миноритарий сети супермаркетов «Азбука вкуса» Андрей Вдовин, который вместе с основателем золотодобытчика Petropavlovsk Питером Хамбро и сыном бывшего сенатора Павла Масловского Алексеем контролировал в общей сложности 67,58% банка через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед». После отзыва лицензии у «М2М Прайвет банка» ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Масловского и Хамбро не превышали 10%. Структура акционеров банка изменилась.
Чем известны Масловский и Якубовский.
Это уже второе уголовное дело в отношении Якубовского и третье — в отношении Масловского. Павел Масловский — основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk, одного из крупнейших производителей золота в России. Вместе с британским партнером Питером Хамбро он создал компанию в 1994 году, вывел ее на Лондонскую биржу в 2002 году, к 2011 году капитализация Petropavlovsk превышала $3 млрд. В 2011—2014 годах Масловский был членом Совета Федерации от Амурской области (после перехода в Совет Федерации он передал доли в своих компаниях сыновьям), затем вернулся в бизнес. В разное время он контролировал или был совладельцем Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), М2М Прайвет Банка (ранее — Экспобанка), а также входил в число акционеров «Азбуки вкуса». Его состояние в 2006—2011 годах Forbes оценивал в $450−550 млн.
Кирилл Якубовский — бывший совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз», деловой партнер Масловского по холдингу V.M.H.Y. Holdings. Долями в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хаузе» Якубовский владел до 2014 года. В 1990-х он был заместителем председателя правления Экспобанка. В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen в России и за рубежом и к тому времени привлек €150 млн инвестиций.
Что такое V.M.H.Y. Holdings.
V.M.H.Y. Holdings Limited — кипрская компания, созданная Вдовиным, Масловским, Хамбро и Якубовским. Структура владела долями в АТБ, «М2М Прайвет Банке», сети «Азбука вкуса» и офисно-гостиничном комплексе «Голден Гейт» в Москве. По версии следствия, V.M.H.Y. работала по принципу финансовой пирамиды: у компании не было собственных источников дохода, а выплаты первым инвесторам производились за счет средств новых вкладчиков. Инвесторам обещали доходность 9−10% годовых в валюте, но после 2016 года выплаты прекратились. В 2025 году Арбитражный суд Москвы признал V.M.H.Y. банкротом; в реестр требований включены долги перед АСВ (18 млрд руб.) и банком «Траст» (5,4 млрд руб.).
За что еще судили бизнесменов.
В 2022 году Масловского осудили на 5,5 лет за хищение 99,3 млн руб. у «Покровского рудника» (дочерняя компания Petropavlovsk). По версии следствия, он организовал покупку компанией офисного здания в Благовещенске у своего сына по завышенной цене. Поводом для возбуждения дела стало письмо члена совета директоров Petropavlovsk Максима Харина в ФСБ. Харин представлял интересы компании «Южуралзолото» (на тот момент основным бенефициаром компании был Константин Струков), которая к тому времени стала крупнейшим акционером Petropavlovsk.
В 2025 году Масловского осудили по второму делу — уже с Якубовским — о хищении $126 млн у инвесторов холдинга V.M.H.Y. Holdings. Якубовский получил 8 лет колонии, Масловский — 13,5 лет (с учетом первого приговора), еще одна фигурантка — Светлана Безрукова — 5 лет. Все осужденные вину не признали. Якубовский утверждал, что вышел из состава соучредителей V.M.H.Y. в 2014 году и не участвовал в заключении договоров с инвесторами. Масловский заявлял, что не имел отношения к бизнесу с 2011 года, когда стал сенатором, и передал долю своему сыну. В декабре 2025 года Мосгорсуд освободил их от наказания за истечением срока давности, но не освободил от выплат по искам потерпевших на сумму $53 млн. В апреле 2026 года все трое были арестованы по новому делу.
В чем суть нового дела.
Новое дело — о хищении более 14 млрд руб. через преступное сообщество — было возбуждено в день вынесения приговора по второму делу, 9 апреля 2025 года. В июне 2026 года Генпрокуратура направила его в Пресненский суд.
По версии следствия, не позднее 21 ноября 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в которое вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, Вдовин, Мираков и иные лица. Следствие утверждает, что Масловский, будучи фактическим руководителем ПАО АТБ и ПАО «М2М Прайвет Банк», вовлек в организацию своих бизнес-партнеров. Общий ущерб по делу оценивается в более чем 14,6 млрд руб. Расследование заняло почти 170 томов.
Следствие выделяет два основных эпизода — хищение 5,6 млрд руб. из «М2М Прайвет Банк» по 25 кредитным договорам с подконтрольными компаниями и физлицами (по версии следствия, кредиты выдавались без обеспечения либо под заведомо заниженные залоги) и хищение 4,7 млрд руб. из АТБ по 13 фиктивным кредитным договорам. В числе залогов по кредитам — коллекция из золотых и платиновых российских монет 1687−1917 годов чеканки, принадлежащая Андрею Вдовину. По оценке следствия, ее стоимость не превышала 500 млн руб., однако банк выдал под нее кредит на значительно большую сумму.
Также в деле фигурирует эпизод о хищении 4,3 млрд руб. у инвесторов V.M.H.Y. — тех же событиях, за которые фигуранты уже осуждены по второму делу. Согласно версии следствия, ОПС состояло из трех подразделений — «банковского», «финансово-бухгалтерского» и «юридического». Последнее возглавляло неустановленное лицо, что, по мнению защиты, делает конструкцию обвинения не соответствующей требованиям уголовного закона, поскольку невозможно создать ОПС совместно с неустановленными лицами.
Защита Масловского ранее называла это двойным привлечением к ответственности. «Не могут существовать противоречащие друг другу обвинения по одним и тем же событиям», — заявляла адвокат Масловского Анна Медведева.
Следующие заседания назначены на 28 и 29 июля, еще 17 заседаний запланированы на август, сообщила судья в ходе слушания 23 июля.