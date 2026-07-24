«У него характер Евгения»: Рудковская оценила реакцию сына на хейт

Ранее Рудковская объяснила выбор страны частыми поездками семьи в Баку и давними связями с республикой. По её словам, сын давно хотел участвовать в международных турнирах, однако сам не выбирал новое спортивное гражданство. Продюсер считает, что Александр будет представлять две страны, поскольку продолжает заниматься в российской академии своего отца. Переход 13-летнего фигуриста вызвал обсуждение среди представителей спорта и шоу-бизнеса.