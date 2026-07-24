Депутат Свищев: Плющенко не является экспертом по российскому фигурному катанию

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации российских спортсменов.
— Я на 100 процентов согласен с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Считаю, что такое отношение к своему виду спорта и к нашей школе фигурного катания, которые Плющенко и создали, неприемлемо, — цитирует его РИА Новости.
По словам парламентария, даже в условиях санкций удалось сохранить российскую школу фигурного катания.
— И это признано мировыми экспертами. А Плющенко таковым на сегодняшний день не является, — заявил Свищев агентству.
22 июля Михаил Дегтярев сказал, что заявления Евгения Плющенко о том, что поездки на соревнования в Киров, Пермь и Екатеринбург являются деградацией для спортсменов, похожи на позицию релокантов. Он подчеркнул, что русский народ все помнит.
Ранее Евгений Плющенко объяснил, почему его сын Александр перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию. Он сказал, что в Азербайджане его сын сможет выйти на международный уровень, потому что в России «идет деградация».