Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свищев: Плющенко не является экспертом по российскому фигурному катанию

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации российских спортсменов.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации российских спортсменов.

— Я на 100 процентов согласен с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Считаю, что такое отношение к своему виду спорта и к нашей школе фигурного катания, которые Плющенко и создали, неприемлемо, — цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, даже в условиях санкций удалось сохранить российскую школу фигурного катания.

— И это признано мировыми экспертами. А Плющенко таковым на сегодняшний день не является, — заявил Свищев агентству.

22 июля Михаил Дегтярев сказал, что заявления Евгения Плющенко о том, что поездки на соревнования в Киров, Пермь и Екатеринбург являются деградацией для спортсменов, похожи на позицию релокантов. Он подчеркнул, что русский народ все помнит.

Ранее Евгений Плющенко объяснил, почему его сын Александр перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию. Он сказал, что в Азербайджане его сын сможет выйти на международный уровень, потому что в России «идет деградация».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше