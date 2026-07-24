Депутат Свищев: Плющенко не является экспертом по российскому фигурному катанию

22 июля Михаил Дегтярев сказал, что заявления Евгения Плющенко о том, что поездки на соревнования в Киров, Пермь и Екатеринбург являются деградацией для спортсменов, похожи на позицию релокантов. Он подчеркнул, что русский народ все помнит.