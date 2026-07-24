США вновь взялись за пошлины: против кого на этот раз

Вашингтон введет импортные пошлины против 60 стран под предлогом противодействия принудительному труду. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным агентства, пошлины не затронут энергоносители, удобрения, ряд продуктов, а также товары, уже попадающие под существующие американские пошлины (авто, сталь, алюминий, медь). Свободны от них и поставки в рамках USMCA. При этом для государств, признанных США как принимающие меры против принудительного труда, ставка установлена на уровне 10%, для остальных — 12,5%.
На днях глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады.