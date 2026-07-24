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США вновь взялись за пошлины: против кого на этот раз

Reuters: США вводят пошлины до 12,5% против 60 стран.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон введет импортные пошлины против 60 стран под предлогом противодействия принудительному труду. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Пошлины в размере 10−12,5% затронут 60 стран, включая ЕС. Они вступят в силу в полночь 24 июля по восточному времени США (07:01 мск), приходя на смену 150-дневным временным пошлинам, действовавшим с 24 февраля. Товары, которые уже в пути, получат отсрочку до 28 июля.

По данным агентства, пошлины не затронут энергоносители, удобрения, ряд продуктов, а также товары, уже попадающие под существующие американские пошлины (авто, сталь, алюминий, медь). Свободны от них и поставки в рамках USMCA. При этом для государств, признанных США как принимающие меры против принудительного труда, ставка установлена на уровне 10%, для остальных — 12,5%.

На днях глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады.

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