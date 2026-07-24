США вновь взялись за пошлины: против кого на этот раз

По данным агентства, пошлины не затронут энергоносители, удобрения, ряд продуктов, а также товары, уже попадающие под существующие американские пошлины (авто, сталь, алюминий, медь). Свободны от них и поставки в рамках USMCA. При этом для государств, признанных США как принимающие меры против принудительного труда, ставка установлена на уровне 10%, для остальных — 12,5%.