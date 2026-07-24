Звезда «Ранеток» Руднева пригрозила экс-жене супруга сливом интимных видео

«Ещё у меня на руках есть очень классные видео про вас. Они очень красивые. И знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы такие видео попадали в интернет, потому что, как минимум, у Ильи есть трое детей, которых он очень любит. Те видео интимного характера, как вы понимаете. Мы также можем отправить эти видео вашим работодателям, потому что вы же работаете в медицинской организации, вы же помогаете людям. Наверное, надо рассказать, какой человек лезет в рот другим людям», — сказала Руднева.