Звезда «Ранеток» Руднева пригрозила экс-жене супруга сливом интимных видео

Поводом для противостояния стала история, которую Алевтина ранее рассказала журналистам. Бывшая жена Былушкина заявила, что он не выполняет финансовые обязательства перед тремя детьми и ей приходится искать деньги через микрозаймы. После публикации этих слов в адрес семьи музыканта начались публичные разбирательства.
Руднева решила лично ответить на обвинения. В распоряжении издания оказалась аудиозапись разговора, где певица защищает мужа и утверждает, что знает о его отношении к детям не понаслышке. Она также обвинила Алевтину в попытках давления на семью и использовании детей в конфликте.
«Ещё у меня на руках есть очень классные видео про вас. Они очень красивые. И знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы такие видео попадали в интернет, потому что, как минимум, у Ильи есть трое детей, которых он очень любит. Те видео интимного характера, как вы понимаете. Мы также можем отправить эти видео вашим работодателям, потому что вы же работаете в медицинской организации, вы же помогаете людям. Наверное, надо рассказать, какой человек лезет в рот другим людям», — сказала Руднева.
Напомним, ранее стало известно, что Илья Былушкин и связанная с ним компания задолжали более 15 млн рублей. В материалах исполнительных производств указаны задолженности по кредитным платежам, имущественные взыскания и административные штрафы. Бывшая жена Былушкина Алевтина рассказала, что сама обеспечивает троих сыновей. Женщина также заявила, что приставы периодически удерживают деньги из её зарплаты в счёт прежних долгов бывшего супруга.
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