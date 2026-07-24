Трамп раскрыл, за чей счет будут компенсировать ущерб торговым судам

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов. Вашингтон может предоставить Тегерану доступ к части активов в обмен на допуск инспекторов ООН на ядерные объекты.