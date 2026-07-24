Трамп раскрыл, за чей счет будут компенсировать ущерб торговым судам

Президент Дональд Трамп заявил, что ущерб, причиненный торговым судам в ходе конфликта на Ближнем Востоке, будет компенсироваться за счет замороженных в США иранских активов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, данное решение вступает в силу немедленно и будет действовать до появления новых распоряжений.
«Весь и любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо относящемуся к ним, будет оплачиваться из иранских средств, находящихся и контролируемых США», — написал глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что считает такой механизм компенсации справедливым и обоснованным, несмотря на возможный значительный размер выплат.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов. Вашингтон может предоставить Тегерану доступ к части активов в обмен на допуск инспекторов ООН на ядерные объекты.