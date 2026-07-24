Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, за чей счет будут компенсировать ущерб торговым судам

Трамп: ущерб торговым судам возместят за счет замороженных активов Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп заявил, что ущерб, причиненный торговым судам в ходе конфликта на Ближнем Востоке, будет компенсироваться за счет замороженных в США иранских активов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, данное решение вступает в силу немедленно и будет действовать до появления новых распоряжений.

«Весь и любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо относящемуся к ним, будет оплачиваться из иранских средств, находящихся и контролируемых США», — написал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что считает такой механизм компенсации справедливым и обоснованным, несмотря на возможный значительный размер выплат.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов. Вашингтон может предоставить Тегерану доступ к части активов в обмен на допуск инспекторов ООН на ядерные объекты.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше