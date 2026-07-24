Флаг России появился на трибунах во время матча ПАОКа и «Динамо» Киев

Ранее Life.ru писал, что футбольный фанат из Владивостока Андрей совершил масштабное путешествие на чемпионат мира в США, взяв с собой флаг родного города. Путь к цели оказался непростым. Визу в Узбекистан удалось получить всего за две недели до того, как американское посольство в Ташкенте прекратило принимать россиян. Чтобы добраться до США, пришлось сделать крюк через Пекин.