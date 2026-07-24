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Флаг России появился на трибунах во время матча ПАОКа и «Динамо» Киев

На трибунах во время встречи ПАОКа и киевского «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы появился российский флаг. Его продемонстрировали болельщики греческой команды, что привлекло внимание поклонников украинского клуба.

Источник: Life.ru

Матч прошёл в польском Люблине. По итогам 90 минут ПАОК оказался сильнее соперника — команда из Греции выиграла со счётом 3:2 и получила преимущество перед ответным противостоянием. Инцидент на трибунах вызвал отрицательную реакцию среди части украинских фанатов, в результате чего произошла потасовка.

При этом участие российского игрока Фёдора Чалова в самой встрече не состоялось: нападающий ПАОКа пропустил матч из-за травмы. Ответный матч между ПАОКом и киевским «Динамо» запланирован на 30 июля.

Ранее Life.ru писал, что футбольный фанат из Владивостока Андрей совершил масштабное путешествие на чемпионат мира в США, взяв с собой флаг родного города. Путь к цели оказался непростым. Визу в Узбекистан удалось получить всего за две недели до того, как американское посольство в Ташкенте прекратило принимать россиян. Чтобы добраться до США, пришлось сделать крюк через Пекин.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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