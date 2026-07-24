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Абхазия осталась без электричества из-за аварии на Ингурской ГЭС

В Абхазии пропало электричество из-за системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в четверг, 23 июля, сообщил портал Sputnik Абхазия.

В Абхазии пропало электричество из-за системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в четверг, 23 июля, сообщил портал Sputnik Абхазия.

По словам пользователей социальных сетей, без света остались Сухума, Пицунды, Гагры, Гудауты, Ткуарчала и Цандрыпша.

В Минэнерго республики сообщили о запуске процесса восстановления подачи электроэнергии, говорится в статье.

В тот же день почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения. По информации местных СМИ, блэкаут распространяется на большую часть республики, включая столицу. В социальных сетях пользователи почти со всех уголков страны также сообщают об отключении электричества.

17 июля масштабный блэкаут произошел в Бишкеке и других регионах Киргизии. Сбой также случился в ряде населенных пунктов Нарынской и Чуйской областей.

18 апреля в столице ФРГ, Берлине, произошли перебои с электричеством, без света остались более 1,3 тысячи домохозяйств. Проблемы начались еще днем. В районе Мариенфельд электричество отключилось после 16:00 (17:00 по московскому времени) и отсутствовало почти два часа.

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