Эмили Блант заговорила на русском языке в новом фильме Спилберга

Ранее грузинский футболист Хвича Кварацхелия отказался отвечать по-русски после финала Лиги чемпионов. Полузащитник «Пари Сен-Жермен» перешёл на английский язык во время общения с журналистами. Французский клуб победил лондонский «Арсенал» со счётом 4:3. После матча репортёры попросили Кварацхелию дать комментарий на русском, однако игрок заявил, что не может этого сделать.