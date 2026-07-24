Масштабное отключение света в Грузии не повлияло на работу авиасообщения

Масштабное отключение света в Грузии не сказалось на работе воздушного транспорта. Об этом ТАСС сообщил источник в региональных авиадиспетчерских службах.
«Авиасообщение над Грузией в настоящее время осуществляется в штатном режиме, диспетчерское сопровождение полетов обеспечивается в полном объеме», — цитирует инсайдера агентство.
Напомним, что масштабный сбой электроснабжения случился в нескольких городах Грузии. В частности, перебои с электричеством были зафиксированы в Тбилиси и Батуми. Авария связана с работой столичной энергетической компании, однако точные причины происшествия пока не установлены.
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