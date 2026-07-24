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США возобновили закупки старых ракет для Patriot: в чем причина

TWZ: США впервые за 30 лет закупят ракеты для Patriot предыдущего поколения.

Источник: Комсомольская правда

Армия США впервые за последние три десятилетия намерена приобрести ракеты предыдущего поколения для зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщает TWZ со ссылкой на заявление гендиректора RTX Кристофера Калио.

«В числе этих заказов контракты более чем на пять миллиардов долларов на ракеты-перехватчики GEM-T для комплекса Patriot, главным образом от зарубежных заказчиков», — сказал гендиректор.

Калио добавил, что впервые за более чем 30 лет армия разместила внутренний заказ на серийный выпуск этих ракет. Как уточняет издание, речь идет о перехватчиках PAC-2 GEM-T — более ранней версии ракет для Patriot.

Ранее KP.RU сообщал, что запасы вооружений армии США истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи отметил, что 14 американских баз были уничтожены, а также ликвидированы более 200 самолетов и летательных аппаратов.

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