Не только «Пора-порадуемся»: топ экранизаций «Трёх мушкетёров» — от классики до пародии и блокбастера

Главную роль д’Артаньяна исполнил Жерар Барре, а его товарищей сыграли Жорж Дескриер (Атос), Бернар Воринже (Портос) и Жак Тожа (Арамис). Кардинала Ришелье воплотил Даниэль Сорано, Констанцию Бонасье — Перрет Прадье, а настоящей звездой стала Милен Демонжо, сыгравшая Миледи де Винтер. Именно роль Миледи принесла Демонжо особое признание. Актриса впоследствии вспоминала, что продюсеры сомневались в её кандидатуре, считая слишком молодой для этой героини. Однако сама Демонжо настояла, что у Дюма Миледи была довольно молода. В итоге эта роль стала одной из самых ярких в её карьере.