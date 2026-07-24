Инцидент в Люблине: флаг России вызвал конфликт между футбольными фанатами

Во время матча греческого ПАОКа и столичного украинского «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы болельщики греческой команды подняли российский флаг. Об этом сообщают СМИ. Эпизод вызвал резкую реакцию части украинских фанатов и привёл к потасовке.