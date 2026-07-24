Инцидент в Люблине: флаг России вызвал конфликт между футбольными фанатами

Во время матча греческого ПАОКа и столичного украинского «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы болельщики греческой команды подняли российский флаг. Об этом сообщают СМИ. Эпизод вызвал резкую реакцию части украинских фанатов и привёл к потасовке.
Встреча прошла в польском Люблине. На трибунах, где находились болельщики ПАОКа, появился российский флаг, что сразу привлекло внимание поклонников украинского клуба. После этого между группами фанатов произошёл конфликт.
Матч завершился победой греческой команды — ПАОК выиграл со счётом 3:2 и получил преимущество перед ответной игрой. Инцидент на трибунах стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера.
Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов участие в матче не принял: он пропустил игру из‑за травмы. Ответная встреча между ПАОКом и «Динамо» запланирована на 30 июля.
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