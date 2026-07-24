Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инцидент в Люблине: флаг России вызвал конфликт между футбольными фанатами

Во время матча греческого ПАОКа и столичного украинского «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы болельщики греческой команды подняли российский флаг.

Во время матча греческого ПАОКа и столичного украинского «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы болельщики греческой команды подняли российский флаг. Об этом сообщают СМИ. Эпизод вызвал резкую реакцию части украинских фанатов и привёл к потасовке.

Встреча прошла в польском Люблине. На трибунах, где находились болельщики ПАОКа, появился российский флаг, что сразу привлекло внимание поклонников украинского клуба. После этого между группами фанатов произошёл конфликт.

Матч завершился победой греческой команды — ПАОК выиграл со счётом 3:2 и получил преимущество перед ответной игрой. Инцидент на трибунах стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера.

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов участие в матче не принял: он пропустил игру из‑за травмы. Ответная встреча между ПАОКом и «Динамо» запланирована на 30 июля.

Ранее мы писали: Сюрприз на митинге: участник копировал Трампа и попал в кадр трансляции.

Скандал в США: Херш рассказал о плане направить военных к выборным участкам.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше