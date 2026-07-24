Безработная жительница Магадана и ее друг остались без 4 млн из-за схемы с инвестициями

Лжесотрудники брокерской компании убедили 53-летнюю женщину получать пассивный доход. Почти месяц она переводила деньги на «инвестиционный счет», рассчитывая на высокую прибыль. После того как она вложила 700 тысяч рублей, ей сообщили, что на счете уже 3 млн. Однако при попытке вывести средства возникли «технические сложности». Мошенники уговорили женщину привлечь для решения проблемы знакомого. Доверившись, она попросила помощи у товарища. В результате аферисты убедили мужчину перевести на подконтрольные им счета все накопления. Общая сумма ущерба составила 4,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.