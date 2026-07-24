Дмитриев допустил введение США пошлин после штрафа ЕС для Google

После жестких слов США из-за штрафа Google от ЕС могут ввести ответные пошлины. С подобным мнением выступил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Так он отреагировал на публикацию замгоссекретаря США Джейкоба Хелберга, раскритиковавшего решение Еврокомиссии о наложении штрафа на Google.
«Пока ЕС атакует Google, используя регулирование как дубину против американской изобретательности, ответ США начинает проявляться — с жестких заявлений, которые вскоре могут перерасти в штрафные пошлины», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение закона ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act). ЕК признала, что Google продвигала свои сервисы в поиске и ущемляла разработчиков приложений.
Тем временем в России суд оштрафовал Google на 22 млн рублей за распространение VPN-сервисов.