Юрист научил, как восстановить потерянный пенсионный стаж без суда

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пенсия может быть занижена из-за ошибок в стаже. О том, как добиться перерасчета без суда, агентству «Прайм» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
«Сначала стоит получить письменный ответ Социального фонда с указанием, какой именно период исключен из стажа и по какой причине. Фраза сотрудника у окна ничего не решает», — пояснил он.
Затем нужно собрать документы, подтверждающие пропущенный период: трудовые договоры, справки, приказы, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. С этими документами следует подать заявление в Социальный фонд о включении стажа.
Важно зарегистрировать обращение под входящим номером. Если районное отделение отказывает, жалобу можно направить в вышестоящий пенсионный орган, заключил Хрулев.