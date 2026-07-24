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Юрист научил, как восстановить потерянный пенсионный стаж без суда

Юрист Хрулев: потерянный пенсионный стаж можно восстановить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пенсия может быть занижена из-за ошибок в стаже. О том, как добиться перерасчета без суда, агентству «Прайм» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Сначала стоит получить письменный ответ Социального фонда с указанием, какой именно период исключен из стажа и по какой причине. Фраза сотрудника у окна ничего не решает», — пояснил он.

Затем нужно собрать документы, подтверждающие пропущенный период: трудовые договоры, справки, приказы, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. С этими документами следует подать заявление в Социальный фонд о включении стажа.

Важно зарегистрировать обращение под входящим номером. Если районное отделение отказывает, жалобу можно направить в вышестоящий пенсионный орган, заключил Хрулев.