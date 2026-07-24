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Президент Сербии Вучич высказался о сотрудничестве с Украиной

Вучич заявил, что не видит причин прекращать сотрудничество Сербии с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не считает необходимым прекращать сотрудничество с Украиной. Об этом он сообщил в интервью гендиректору Die Presse Райнеру Новаку.

Сербский лидер отметил, что Белград намерен учитывать свои отношения как с азиатскими государствами, так и с Россией.

«Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной», — сказал президент.

Вучич добавил, что в будущем сможет принять Владимира Зеленского в Сербии для проведения двусторонних переговоров.

Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве прошел саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы. По итогам мероприятий участники подписали антироссийскую декларацию. Документ не одобрил только Вучич. В декларации содержится призыв к усилению санкционного давления на Россию.

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