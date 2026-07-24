Президент Сербии Вучич высказался о сотрудничестве с Украиной

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не считает необходимым прекращать сотрудничество с Украиной. Об этом он сообщил в интервью гендиректору Die Presse Райнеру Новаку.
Сербский лидер отметил, что Белград намерен учитывать свои отношения как с азиатскими государствами, так и с Россией.
«Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной», — сказал президент.
Вучич добавил, что в будущем сможет принять Владимира Зеленского в Сербии для проведения двусторонних переговоров.
Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве прошел саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы. По итогам мероприятий участники подписали антироссийскую декларацию. Документ не одобрил только Вучич. В декларации содержится призыв к усилению санкционного давления на Россию.