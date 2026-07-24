В Хабаровском крае ожидаются дожди и тепло до +32 градусов

В южных районах местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днём — от +24 до +29 градусов. Ветер восточный, скорость — 2−12 м/с. В центральных районах существенных осадков не ожидается, однако в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах днём местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура — от +7 до +13 градусов, днём — от +17 до +32 градусов.