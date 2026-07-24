Эксперт рассказала, кому в школе будут ставить оценки за поведение

«С 1 сентября в отдельных школах всех регионов страны вводят оценивание поведения обучающихся. Оно предполагается для обучающихся со второго по восьмой классы. По итогам апробации 2025−2026 учебного года наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель оценки поведения: “образцовое”, “допустимое” и “недопустимое”, — сказала Конева.