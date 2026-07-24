Эксперт рассказала, кому в школе будут ставить оценки за поведение

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оценки поведения в новом учебном году будут ставить ученикам 2−8 классов, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
В 2025/26 учебном году апробация системы оценивания поведения проходила среди учащихся 1−8 классов.
«С 1 сентября в отдельных школах всех регионов страны вводят оценивание поведения обучающихся. Оно предполагается для обучающихся со второго по восьмой классы. По итогам апробации 2025−2026 учебного года наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель оценки поведения: “образцовое”, “допустимое” и “недопустимое”, — сказала Конева.
Оценка будет выставляться классным руководителем при учете мнения учителей, работающих в данном классе, а также социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога, советника директора по воспитанию.