В ГД предложили позволить людям выбирать очередность ремонта дорог

По его словам, особенно важно привлекать к приемке тех, кто постоянно ездит или ходит по конкретным участкам. «Именно они каждый день видят, где невозможно проехать, где после дождя образуется огромная лужа, где коляска не проходит по тротуару или человек с инвалидностью не может самостоятельно преодолеть бордюр», — пояснил Григорьев.