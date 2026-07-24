В ГД предложили позволить людям выбирать очередность ремонта дорог

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Жители должны иметь возможность выбирать, какие дороги ремонтировать в первую очередь, и участвовать в оценке результата. Такое предложение ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
«Предлагаю законодательно закрепить обязательное общественное обсуждение региональных программ ремонта дорог и создать механизм общественной приемки наиболее крупных дорожных объектов. Жители должны иметь возможность участвовать в определении приоритетов, контролировать ход работ и сообщать о выявленных нарушениях», — сказал депутат.
По его словам, особенно важно привлекать к приемке тех, кто постоянно ездит или ходит по конкретным участкам. «Именно они каждый день видят, где невозможно проехать, где после дождя образуется огромная лужа, где коляска не проходит по тротуару или человек с инвалидностью не может самостоятельно преодолеть бордюр», — пояснил Григорьев.
Зампред комитета отметил, что, если жители зафиксируют нарушения или некачественно выполненные работы, подрядчик и заказчик должны быть обязаны дать официальный ответ и устранить недостатки. «Необходимо расширить возможности уже существующих цифровых ресурсов и законодательно закрепить механизмы участия граждан», — подчеркнул парламентарий.