Контейнер с 11 тоннами нелегального краба нашли в Хабаровске

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечен незаконный оборот морских биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.
В г. Хабаровске в рефрижераторном контейнере обнаружено и изъято 11 тонн варено-мороженого мяса камчатского краба. Продукция хранилась без документов, подтверждающих законность её происхождения.
По предварительной оценке ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 300 млн рублей.
Краб был незаконно добыт в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района Хабаровского края участниками преступного сообщества. В отношении них расследуются уголовные дела, возбужденные Следственным Управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области — по ч.1 ст. 210 УК РФ, ч.2 ст. 210 УК РФ, Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области — по ч.3 ст. 256 УК РФ.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в партиях краба из Хабаровска и Магадана обнаружили мышьяк.