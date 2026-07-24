Контейнер с 11 тоннами нелегального краба нашли в Хабаровске

Краб был незаконно добыт в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района Хабаровского края участниками преступного сообщества. В отношении них расследуются уголовные дела, возбужденные Следственным Управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области — по ч.1 ст. 210 УК РФ, ч.2 ст. 210 УК РФ, Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области — по ч.3 ст. 256 УК РФ.