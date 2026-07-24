Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали

Сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — следует из заявления компании в телеграм-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что склад Wildberries в Электростали Московской области оказался среди объектов, пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 18 июля 2026 года.
По данным губернатора региона Андрея Воробьева, при падении беспилотника ВСУ на территории склада в Электростали травмы получили 61 человек. Позже стало известно об одном погибшем — пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.