Кобахидзе заявил о внешнем вмешательстве после нападения на туристку из РФ

Инцидент произошёл 19 июля в Кахетии. Мужчина ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них, сломав ей нос. МВД Грузии сообщило, что конфликт возник из‑за поведения россиянок: они якобы оскорбляли гостей свадьбы, проходившей в отеле, и облили водой аппаратуру. Туристки отвергают эту версию и утверждают, что агрессия была вызвана тем, что они разговаривали на русском языке.