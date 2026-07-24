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Кобахидзе заявил о внешнем вмешательстве после нападения на туристку из РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные агенты намеренно раздувают инцидент с нападением на российскую туристку в Кахетии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные агенты намеренно раздувают инцидент с нападением на российскую туристку в Кахетии. Об этом передаёт «Первый канал Грузии». Заявление прозвучало на фоне продолжающейся общественной реакции на произошедшее.

Глава правительства заявил, что в стране действует «приказ» навязывать обществу внешнюю ненависть, и эту задачу, по его словам, выполняют конкретные агенты. Кобахидзе подчеркнул, что власти будут противодействовать подобным действиям и тем, кто их осуществляет.

Инцидент произошёл 19 июля в Кахетии. Мужчина ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них, сломав ей нос. МВД Грузии сообщило, что конфликт возник из‑за поведения россиянок: они якобы оскорбляли гостей свадьбы, проходившей в отеле, и облили водой аппаратуру. Туристки отвергают эту версию и утверждают, что агрессия была вызвана тем, что они разговаривали на русском языке.

21 июля Георгия Чигладзе, напавшего на туристку, отпустили под залог. Он заявил, что сожалеет о случившемся. В Тбилиси прошло шествие в его поддержку, участники которого выкрикивали антироссийские лозунги.

Ситуация продолжает вызывать резонанс, а заявления премьер-министра усилили политическую составляющую вокруг инцидента.

Ранее мы писали: Грузия рискует попасть под санкции из-за рекордного автоэкспорта в Иран.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

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