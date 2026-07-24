Заря перед светом: Life.ru рассказывает о духовном подвиге княгини Ольги и о чём просят святую 24 июля

Около 957 года она приняла крещение в Константинополе и стала ревностной христианкой. Как говорится в летописи, «она была предвестницей христианской земле, как денница пред солнцем, как заря пред светом». Святая Ольга не успела обратить в христианство всю Русь — это сделал её внук, святой равноапостольный князь Владимир, которого она воспитала в вере. Но именно она стала той духовной матерью, которая посеяла семена веры на Русской земле.