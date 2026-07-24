США установили пошлину 12,5% на товары из России

США установили импортную пошлину на российские товары в размере 12,5%. Это следует из предварительного уведомления, подготовленного аппаратом торгового представителя Джеймисона Грира.
«Представитель [США] на торговых переговорах принял решение ввести пошлины в размере 12,5% на продукцию России», — следует текст сообщения.
Новые пошлины вступят в силу в полночь 24 июля по США (07:01 мск), сменив 150-дневные временные пошлины, действовавшие с 24 февраля. Товары в пути получат отсрочку до 28 июля.
По данным Reuters, США вводят пошлины в размере 10−12,5% для 60 стран, в том числе ЕС, мотивируя это неким «противодействием принудительному труду».
Тем временем в американском Конгрессе высказались против законопроекта о санкциях в отношении России, призвав своих коллег не допустить его дальнейшего рассмотрения.