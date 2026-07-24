В Госдуме рассказали, кто может оформить больничный по уходу за ребенком

Парламентарий также отметил, что количество оплачиваемых дней зависит от возраста ребенка — для детей до 7 лет установлен лимит до 60 дней в год (до 90 дней при тяжелых заболеваниях, входящих в перечень Минздрава), от 7 до 15 лет — до 45 дней в год, при этом один больничный не может превышать 15 дней.