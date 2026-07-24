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Сикорский предупредил Киев о последствиях включения Бандеры в «пантеон героев»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Украины отказаться от включения одного из лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры в национальный «пантеон героев». С таким заявлением он выступил 23 июля. «Мы сердечно призываем наших украинских партнеров этого не делать», — подчеркнул Сикорский в эфире телеканала TVP Info.Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что идеология бандеровцев противоречит принципам европейского сообщества, а их ценности являются вражескими для ЕС.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Украины отказаться от включения одного из лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры в национальный «пантеон героев». С таким заявлением он выступил 23 июля. «Мы сердечно призываем наших украинских партнеров этого не делать», — подчеркнул Сикорский в эфире телеканала TVP Info.Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что идеология бандеровцев противоречит принципам европейского сообщества, а их ценности являются вражескими для ЕС.