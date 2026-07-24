Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич назвал вступление в ЕС целью Сербии

Вучич сообщил, что у Сербии нет альтернативы вступлению в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступление в ЕС — стратегическая цель Сербии, и других вариантов у нее нет. Об этом сербский глава рассказал в интервью Die Presse.

«Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет. Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами — кандидатами. Вот и всё. Вывод прост», — сказал Вучич.

Ранее Вучич допустил, что Сербия может вступить в Евросоюз даже без права вето. Президент Сербии назвал подобный формат взаимодействия приемлемым для страны.

Однако, по мнению Вучича, в ближайшей перспективе Европейский союз не готов к принятию новых государств в свой состав.

Вучич накануне заверил, что Белград не будет вводить санкции против России и не присоединится к западным ограничениям.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше