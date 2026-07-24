Вучич назвал вступление в ЕС целью Сербии

«Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет. Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами — кандидатами. Вот и всё. Вывод прост», — сказал Вучич.
Ранее Вучич допустил, что Сербия может вступить в Евросоюз даже без права вето. Президент Сербии назвал подобный формат взаимодействия приемлемым для страны.
Однако, по мнению Вучича, в ближайшей перспективе Европейский союз не готов к принятию новых государств в свой состав.
Вучич накануне заверил, что Белград не будет вводить санкции против России и не присоединится к западным ограничениям.
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