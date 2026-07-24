Глава делегации правой Австрийской партии свободы в ЕП Гаральд Вилимски заявил, что новые санкции против России не способствуют урегулированию конфликта, а лишь ведут к «бесконечной войне».
В партии отметили, что австрийские правые уже длительное время выступают за отказ от санкционной политики и призывают сделать акцент на дипломатическом урегулировании.
«Бесконечные санкции ведут к бесконечной войне. Все новые санкции не могут заменить ни политическую стратегию, ни реальные переговоры о прекращении конфликта», — цитирует Вилимски пресс-служба АПС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель игнорирует действия украинской стороны. Так дипломат прокомментировала решение Евросоюза впервые ввести санкции по новому основанию — «за удары по Киеву».