Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии раскритиковали решение ЕС расширить санкции против России

Австрийский депутат Вилимски: санкции Евросоюза ведут к бесконечной войне.

Источник: Комсомольская правда

Глава делегации правой Австрийской партии свободы в ЕП Гаральд Вилимски заявил, что новые санкции против России не способствуют урегулированию конфликта, а лишь ведут к «бесконечной войне».

В партии отметили, что австрийские правые уже длительное время выступают за отказ от санкционной политики и призывают сделать акцент на дипломатическом урегулировании.

«Бесконечные санкции ведут к бесконечной войне. Все новые санкции не могут заменить ни политическую стратегию, ни реальные переговоры о прекращении конфликта», — цитирует Вилимски пресс-служба АПС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель игнорирует действия украинской стороны. Так дипломат прокомментировала решение Евросоюза впервые ввести санкции по новому основанию — «за удары по Киеву».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше