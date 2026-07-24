На Русско-Амурском кладбище в Иркутске восстановят 15 могил участников войны

— За последние пять лет в столице Прибайкалья восстановили 125 воинских захоронений: 95 на Русско-Амурском кладбище и 30 на Свердловском. Кроме того, на территории мемориала обустроили пешеходные дорожки, смонтировали освещение, отреставрировали памятный знак в виде пятиконечной звезды. Работа в этом направлении будет продолжена, — отметил мэр Руслан Болотов.