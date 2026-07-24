На Русско-Амурском кладбище в Иркутске восстановят 15 могил участников войны

В Иркутске приведут в порядок 15 захоронений участников Великой Отечественной войны на территории Русско-Амурского мемориального комплекса. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— За последние пять лет в столице Прибайкалья восстановили 125 воинских захоронений: 95 на Русско-Амурском кладбище и 30 на Свердловском. Кроме того, на территории мемориала обустроили пешеходные дорожки, смонтировали освещение, отреставрировали памятный знак в виде пятиконечной звезды. Работа в этом направлении будет продолжена, — отметил мэр Руслан Болотов.
На могилах обустроят фундамент, смонтируют бордюры и уложат плитку. На каждом надгробии разместят имя, фамилию, отчество и годы жизни солдата, если они известны. Также нанесут звезды и надпись «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава». К работам привлекут родственников погибших, сейчас выбирают подрядчика.