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Дворкович временно ушел с поста президента FIDE после введения санкций

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович объявил о своей временной отставке.

Источник: Аргументы и факты

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович объявил о временном прекращении исполнения своих обязанностей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Свое решение Дворкович связал с включением в очередной пакет санкций Евросоюза. Он заявил, что считает введенные ограничения необоснованными и намерен добиваться их отмены, используя все предусмотренные законом механизмы.

На период действия санкций обязанности президента FIDE будет исполнять заместитель главы организации, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. В федерации рассчитывают, что такое решение позволит сохранить стабильную работу организации до окончательного урегулирования ситуации.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о бессрочном отстранении Петра Влаховского, ранее занимавшего пост наставника женского футбольного клуба «Словацко».

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