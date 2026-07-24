Дворкович временно ушел с поста президента FIDE после введения санкций

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович объявил о временном прекращении исполнения своих обязанностей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.
Свое решение Дворкович связал с включением в очередной пакет санкций Евросоюза. Он заявил, что считает введенные ограничения необоснованными и намерен добиваться их отмены, используя все предусмотренные законом механизмы.
На период действия санкций обязанности президента FIDE будет исполнять заместитель главы организации, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. В федерации рассчитывают, что такое решение позволит сохранить стабильную работу организации до окончательного урегулирования ситуации.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о бессрочном отстранении Петра Влаховского, ранее занимавшего пост наставника женского футбольного клуба «Словацко».