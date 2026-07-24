ЛДПР призвала разрешить блокировать входящие переводы от неизвестных

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в банковских приложениях функцию, которая позволит гражданам по желанию запретить получение переводов от неизвестных отправителей или подтверждать такие операции вручную. Соответствующее обращение направлено первому зампреду ЦБ РФ Дмитрию Тулину, документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает обязать банки внедрить в своих приложениях возможность блокировать переводы от неизвестных отправителей. По желанию клиент сможет либо разрешить переводы только от близких и проверенных людей из своего списка контактов, либо включить режим, при котором любой платеж от незнакомца будет зачисляться, но только после согласия владельца счета», — сказал ТАСС Слуцкий.
Как отмечается в обращении, граждане все чаще сталкиваются с ситуациями, когда им поступают деньги от неизвестных лиц. Такие переводы могут использоваться мошенниками для вовлечения владельцев счетов в незаконные схемы, например с последующим требованием вернуть средства на другие реквизиты.
Сейчас банки позволяют ограничивать отдельные исходящие операции или переводы по определенным реквизитам, однако возможности заранее запретить получение денег от незнакомых отправителей у клиентов нет, говорится в письме.
По мнению лидера ЛДПР, новая функция позволила бы повысить защиту граждан от мошенников и при этом не ограничивала бы банковские операции, поскольку подключать ее можно было бы только по желанию самого клиента.