ЛДПР призвала разрешить блокировать входящие переводы от неизвестных

«ЛДПР предлагает обязать банки внедрить в своих приложениях возможность блокировать переводы от неизвестных отправителей. По желанию клиент сможет либо разрешить переводы только от близких и проверенных людей из своего списка контактов, либо включить режим, при котором любой платеж от незнакомца будет зачисляться, но только после согласия владельца счета», — сказал ТАСС Слуцкий.