В России полностью импортозаместили самолет SJ-100: когда начнется производство

Серийное производство самолета SJ-100 с отечественными комплектующими начнется осенью 2026 года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«“Сухой Суперджет” у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию», — сказал Демешин.
Губернатор подчеркнул, что потребность регионов России в новых самолетах по-прежнему остается значительной.
SJ-100 — это обновленная версия Sukhoi Superjet 100, в которой доля иностранных деталей сведена к минимуму благодаря максимально возможному импортозамещению.
Напомним, что в июне началась сборка двигателей ПД-8 для самолета SJ-100. ОДК намерена передать первые двигатели заказчику уже в ближайшие месяцы.
В рамках ПМЭФ-2026 было подписано соглашение на поставку авиакомпаниям Якутии импортозамещенных SJ-100 и Ту-214.