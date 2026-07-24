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В России полностью импортозаместили самолет SJ-100: когда начнется производство

Демешин: производство полностью импортозамещенного SJ-100 начнется осенью.

Источник: Комсомольская правда

Серийное производство самолета SJ-100 с отечественными комплектующими начнется осенью 2026 года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«“Сухой Суперджет” у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию», — сказал Демешин.

Губернатор подчеркнул, что потребность регионов России в новых самолетах по-прежнему остается значительной.

SJ-100 — это обновленная версия Sukhoi Superjet 100, в которой доля иностранных деталей сведена к минимуму благодаря максимально возможному импортозамещению.

Напомним, что в июне началась сборка двигателей ПД-8 для самолета SJ-100. ОДК намерена передать первые двигатели заказчику уже в ближайшие месяцы.

В рамках ПМЭФ-2026 было подписано соглашение на поставку авиакомпаниям Якутии импортозамещенных SJ-100 и Ту-214.