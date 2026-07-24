Сбербанк поддержал ЕАО в создании уникального «Музея жизни»

«Сегодня в каждом районе и населенном пункте Еврейской автономной области мы собираем и сохраняем истории героев-участников специальной военной операции. Экспозиция о них появится в уникальном “Музее жизни”, который мы планируем открыть в сентябре. В части развития цифровой, интерактивной части экспозиции нас поддержал [глава Сбербанка] Герман Греф, и сегодня команда Сбербанка активно работает в этом направлении», — сказала она.