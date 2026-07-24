Сбербанк поддержал ЕАО в создании уникального «Музея жизни»

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф поддержал создание интерактивной экспозиции в «Музее жизни» в Еврейской автономной области (ЕАО), где планируется представить истории о героях-участниках специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк.
«Сегодня в каждом районе и населенном пункте Еврейской автономной области мы собираем и сохраняем истории героев-участников специальной военной операции. Экспозиция о них появится в уникальном “Музее жизни”, который мы планируем открыть в сентябре. В части развития цифровой, интерактивной части экспозиции нас поддержал [глава Сбербанка] Герман Греф, и сегодня команда Сбербанка активно работает в этом направлении», — сказала она.
Ранее в интервью ТАСС Костюк сообщала, что в 2026 году в регионе откроют «Музей жизни» при поддержке Фонда музеев Сибири и Дальнего Востока.